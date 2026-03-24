Orden Público

Presidente Petro decretó tres días de duelo por tragedia aérea en Putumayo

Las banderas serán izadas a media asta en todas las entidades públicas colombianas.

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

A través de la firma del decreto 0295 de 2026, el presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En el decreto, el Gobierno exalta la memoria de quienes, con abnegación y sacrificio, ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los ciudadanos.

El decreto establece también que las banderas serán izadas a media asta en todas las entidades públicas colombianas, así como en las guarniciones militares y de Policía, y en cada Embajada de Colombia en el mundo.

El texto también dispone la realización de honores militares correspondientes al luto que está viviendo el país.

¿Qué dice el decreto 0295 de 2026?

En el decreto 0295 de 2026, el presidente señala como irreparable la pérdida de estos miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y asegura que tanto el Gobierno, como el país, acompañarán a las familias de las víctimas en estos momentos de dolor.

El texto también subrayó que Colombia está de luto ante esta trágica pérdida de vidas humanas, cuyo recuerdo y servicio al país será permanente en la memoria de todos los colombianos, y se les honrará trabajando por una Colombia más segura.

Se confirmaron 69 militares muertos en el accidente aéreo en Putumayo

Después de consolidar la información oficial sobre las víctimas, las Fuerzas Militares confirmaron que ascendió a 69 la cifra de personas fallecidas tras el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Con esta verificación oficial, se confirma que todas las víctimas han sido plenamente identificadas.

El más reciente reporte reveló que en la aeronave viajaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), 113 militares del Ejército y dos integrantes de la Policía.

Además, 57 personas resultaron heridas y fueron evacuadas a distintos centros asistenciales. Las autoridades precisaron que los heridos reciben atención médica especializada en Bogotá y Florencia (Caquetá).

En Bogotá, 23 personas permanecen en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que otros ocho son atendidos en centros hospitalarios de Florencia (Caquetá).

El listado oficial de víctimas fatales reportado por las Fuerzas Militares es el siguiente:

Ejército Nacional:

  1. Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
  2. Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
  3. cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
  4. Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
  5. Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
  6. Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
  7. Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
  8. Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
  9. Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
  10. Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
  11. Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
  12. Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias
  13. Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
  14. Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  15. Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
  16. Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
  17. Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
  18. Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
  19. Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
  20. Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
  21. Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
  22. Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
  23. Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
  24. Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
  25. Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
  26. Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
  27. Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
  28. Soldado Profesional Romer Vargas Silva
  29. Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
  30. Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
  31. Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
  32. Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
  33. Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
  34. Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
  35. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
  36. Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
  37. Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
  38. Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  39. Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
  40. Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
  41. Soldado Profesional Mateo Herrera López
  42. Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  43. Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  44. Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
  45. Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
  46. Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
  47. Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
  48. Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
  49. Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
  50. Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  51. Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
  52. Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
  53. Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
  54. Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
  55. Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
  56. Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
  57. Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
  58. Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
  59. Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
  60. Soldado Profesional Jesús Alejandro González
  61. Soldado Kalet David Julio Severiche

Fuerza Aeroespacial Colombiana

  1. Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
  2. Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
  3. Mayor Natalia Rojas Velandia
  4. Subteniente Julián David González Herrera
  5. Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
  6. Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Policía Nacional

  1. Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  2. Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

