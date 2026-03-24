Presidente Petro decretó tres días de duelo por tragedia aérea en Putumayo
Las banderas serán izadas a media asta en todas las entidades públicas colombianas.
A través de la firma del decreto 0295 de 2026, el presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.
En el decreto, el Gobierno exalta la memoria de quienes, con abnegación y sacrificio, ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los ciudadanos.
El decreto establece también que las banderas serán izadas a media asta en todas las entidades públicas colombianas, así como en las guarniciones militares y de Policía, y en cada Embajada de Colombia en el mundo.
El texto también dispone la realización de honores militares correspondientes al luto que está viviendo el país.
¿Qué dice el decreto 0295 de 2026?
En el decreto 0295 de 2026, el presidente señala como irreparable la pérdida de estos miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y asegura que tanto el Gobierno, como el país, acompañarán a las familias de las víctimas en estos momentos de dolor.
El texto también subrayó que Colombia está de luto ante esta trágica pérdida de vidas humanas, cuyo recuerdo y servicio al país será permanente en la memoria de todos los colombianos, y se les honrará trabajando por una Colombia más segura.
Se confirmaron 69 militares muertos en el accidente aéreo en Putumayo
Después de consolidar la información oficial sobre las víctimas, las Fuerzas Militares confirmaron que ascendió a 69 la cifra de personas fallecidas tras el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Con esta verificación oficial, se confirma que todas las víctimas han sido plenamente identificadas.
El más reciente reporte reveló que en la aeronave viajaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), 113 militares del Ejército y dos integrantes de la Policía.
Además, 57 personas resultaron heridas y fueron evacuadas a distintos centros asistenciales. Las autoridades precisaron que los heridos reciben atención médica especializada en Bogotá y Florencia (Caquetá).
En Bogotá, 23 personas permanecen en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que otros ocho son atendidos en centros hospitalarios de Florencia (Caquetá).
El listado oficial de víctimas fatales reportado por las Fuerzas Militares es el siguiente:
Ejército Nacional:
- Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
- Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
- cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
- Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
- Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
- Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
- Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
- Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
- Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
- Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
- Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias
- Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
- Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
- Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
- Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
- Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
- Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
- Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
- Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
- Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
- Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
- Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
- Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
- Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Soldado Profesional Romer Vargas Silva
- Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
- Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
- Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
- Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
- Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
- Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
- Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
- Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
- Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
- Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
- Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
- Soldado Profesional Mateo Herrera López
- Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
- Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
- Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
- Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
- Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
- Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
- Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
- Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
- Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
- Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
- Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
- Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
- Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
- Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
- Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Soldado Profesional Jesús Alejandro González
- Soldado Kalet David Julio Severiche
Fuerza Aeroespacial Colombiana
- Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
- Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
- Mayor Natalia Rojas Velandia
- Subteniente Julián David González Herrera
- Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
- Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes
Policía Nacional
- Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
- Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez
