Militares se tiraron antes de colisionar: secretario de Puerto Leguízamo por accidente de avión FAC

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NACIÓN

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Putumayo, le contó a Caracol Radio la complejidad que vivieron las autoridades para rescatar a militares sobrevivientes tras caída de avió militar.

El funcionario indicó que 56 militares fueron remitidos al hospital público, otros 10 al dispensario Naval y 11 será remitidos a centros de mayor complejidad como Bogotá. Los uniformados sufrieron heridas de gravedad.

“Son muchachos que se tiraron antes de colisionar, entonces son muchachos que están reventados por dentro y la situación de ellos es bastante precaria. Se actuó de manera rápida”. dijo.

Se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de rescate, Puerto Legúizamo es un municipio que no tiene carreteras y por agua es imposible movilizarse porque actualmente el río tiene bajos niveles por lo que todos los movimientos deben hacerse por vía aérea.

Escuche la entrevista completa aquí: