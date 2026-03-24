Venezuela oficializa a Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia

La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba designación de Ramón Orlando Maniglia como nuevo embajador de Venezuela en Colombia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó la designación de Ramón Orlando Maniglia, exministro de Defensa de Venezuela, como nuevo embajador de Venezuela en Colombia en sustitución del general Carlos Martínez.

El 27 de febrero, el Gobierno venezolano pidió al general Carlos Martínez que regrese al país luego de ejercer cargo de embajador en Colombia desde el 11 de julio de 2023.

¿Quién es el nuevo Embajador?

Ramon Orlando Maniglia ha ocupado distintos cargos en las últimas décadas en Venezuela, particularmente en el ámbito militar y el diplomático.

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Entre 2005 y 2006 fue ministro de Defensa bajo mando del entonces presidente Hugo Chávez, en ese entonces ocupaba el rango de almirante de la Armada Bolivariana.

Cuando dejó la carrera militar pasó a la representación internacional, en esto se destacan dos aspectos:

En 2014 fue embajador de Venezuela en Alemania , buscando reforzar la relación entre Europa y Venezuela

, buscando reforzar la relación entre Europa y Venezuela Durante los últimos meses hizo parte de la comisión diplomática venezolana en Washington para retomar las relaciones.

En esta misión diplomática, Maniglia acompañó al excanciller Félix Plasencia.

¿Quién era el Embajador en Bogotá?

Carlos Martínez Mendoza, militar venezolano retirado, también se desempeñó como embajador en Bogotá. Antes de ocupar este cargo fue embajador venezolano en Argentina.

El 11 de julio de 2023 asumió el cargo tras entregar cartas credenciales al presidente Gustavo Petro.

Antes de ocupar cargos diplomáticos, Martínez Mendoza fue:

Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Bolivariano.

Secretario del Consejo de Defensa.

Director del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Director de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana.

Presidente de Carbozulia.

Nueva temporada en Venezuela

El nombramiento de Orlando Maniglia ocurre en medio de la nueva temporada política que vive Venezuela por cuenta de la presión que ha ejercido Estados Unidos sobre Caracas luego de la captura de Nicolás Maduro.

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Las relaciones entre Colombia y Venezuela también se están recomponiendo luego de la ruptura en 2019 por desacuerdos entre los gobiernos en su momento.

La Asamblea tomó más decisiones

La Asamblea aprobó la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, tras una solicitud de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

La designación del procurador general de Venezuela, un funcionario encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, es una potestad del presidente o presidenta del país, según la Constitución venezolana, con la posterior autorización de la AN.