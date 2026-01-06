“Para mantenerse en el poder, Delcy Rodríguez debe ceder ante EEUU y desplazar a China”: historiador

En una reciente entrevista con 6AM de Caracol Radio, el historiador y exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores ofreció un análisis detallado sobre la situación actual en Venezuela y la creciente influencia de Estados Unidos en la región. Sus declaraciones, en el contexto de la columna de opinión de la periodista venezolana Luz Meli Reyes sobre “el madurismo sin Maduro”, arrojan luz sobre las posibles hipótesis y los hechos que marcan el panorama político.

Flores enfatizó la importancia de centrarse en los hechos citando el viejo adagio periodístico anglosajón: “los hechos son sagrados, las opiniones son libres”. En ese sentido, destacó la “operación cinematográfica de rapto” del líder chavista, quien, ya se encuentra en poder de las autoridades estadounidenses . Este hecho que ha sido la noticia principal en diversos medios, se complementa con un desarrollo significativo en la corte de Nueva York: la fiscalía estadounidense ha declarado que el “Cartel de los Soles” no es una organización como tal, sino una “construcción del idioma”.

Según Flores, Estados Unidos se enfrenta al desafío de encontrar un interlocutor con quien llegar a un acuerdo en Venezuela. Para ilustrar este punto, el profesor recordó el caso de Siria, donde el presidente Trump recibió en la Casa Blanca a la persona que se había autodeclarado presidente, a pesar de haber sido considerado un terrorista islámico por Estados Unidos meses antes. Esta acción se explica por la necesidad de garantizar una cierta estabilidad en Siria tras el derrocamiento de Assad.

