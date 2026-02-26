¿Quién es Larry Devoe, nuevo fiscal general encargado de Venezuela? Perfil y trayectoria política

Este 25 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela designó al abogado Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado en ese país después de que Tarek William Saab presentara al Legislativo su renuncia al cargo.

Durante una sesión transmitida por el canal estatal ANTV, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció lo siguiente:

“Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel Devoe Márquez”.

Esta designación temporal de Devoe ocurrió después de que Tarek William Saab enviara una carta a la junta directiva de la Asamblea Nacional en la que informó su renuncia a su cargo como fiscal general, sin especificar los motivos. Ahora, Saab ejercerá temporalmente como defensor del pueblo, después de que Alfredo Ruiz Angulo también renunciara, en su caso por motivos personales, familiares y de salud.

Ahora, los dos funcionarios estarán al frente de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo mientras la Asamblea Nacional hace el proceso de selección definitiva.

Lea también: Tarek William Saab fue designado como defensor del Pueblo de Venezuela de forma temporal

¿Quién es Larry Devoe, nuevo fiscal encargado de Venezuela?

El presidente de la Asamblea Nacional reveló que Larry Daniel Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con un máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho.

Además, informó que Devoe es especialista en ciencias penales y criminalísticas, e hizo dos diplomados en materia de derechos humanos.

Devoe también hace parte del Programa de Convivencia y Paz que fue conformado el pasado mes de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

También le puede interesar: Delcy Rodríguez modifica el gobierno: Camila Fabri, esposa de Saab, sale del gabinete

Larry Devoe ya juró como fiscal general encargado de Venezuela

Momentos después de la designación de Larry Devoe, tanto él como Tarek William Saab juramentaron ante la Asamblea Nacional como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente.

Esta designación, cabe reiterar, será mientras el Legislativo lleva a cabo el proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.

En el acto de posesión, Devoe juró trabajar “sin descanso” para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté “a la altura” del pueblo venezolano.

En la juramentación, que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el abogado dijo que buscará “un sistema de justicia que deje atrás los estigmas, la discriminación que históricamente ha heredado”.

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Juramento (imagen de referencia, GettyImages) / korawat thatinchan Ampliar Juramento (imagen de referencia, GettyImages) / korawat thatinchan Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: