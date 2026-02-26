Venezuela nombraría a Orlando Maniglia como su nuevo Embajador en Colombia
Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, y ha ocupado otros cargos diplomáticos como embajador venezolano en Alemania.
El ex ministro de Defensa, Orlando Maniglia, sería el nuevo embajador de Venezuela en Colombia en sustitución del general, Carlos Martínez, según fuentes cercanas al gobierno.
Noticia en desarrollo...
Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...