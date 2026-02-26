Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 20:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Venezuela nombraría a Orlando Maniglia como su nuevo Embajador en Colombia

Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, y ha ocupado otros cargos diplomáticos como embajador venezolano en Alemania.

Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, y ha ocupado otros cargos diplomáticos como embajador venezolano en Alemania. (Foto: Cortesía )

Maniglia fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez, y ha ocupado otros cargos diplomáticos como embajador venezolano en Alemania. (Foto: Cortesía )

Eddy MosqueraEddyMosquera0discover

El ex ministro de Defensa, Orlando Maniglia, sería el nuevo embajador de Venezuela en Colombia en sustitución del general, Carlos Martínez, según fuentes cercanas al gobierno.

Noticia en desarrollo...

Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir