Se confirma nombramiento de Ramón Orlando Maniglia como embajador de Venezuela en Colombia

Caracol Radio pudo confirmar que el almirante Ramón Orlando Maniglia, exministro de Defensa de Venezuela, será el nuevo embajador de Venezuela en Colombia en sustitución del general Carlos Martínez.

El pasado viernes 27 de febrero, el Gobierno venezolano pidió al general Martínez que regrese a su país tras haber ocupado el cargo de embajador en Colombia desde el 11 de julio de 2023.

Hasta entonces, el almirante Maniglia se encontraba en Berlín como embajador y, además, participó en algunas de las conversaciones con Estados Unidos junto con Félix Plasencia ante el equipo designado por el presidente Donald Trump.

¿Quién es Ramón Orlando Maniglia, nuevo embajador de Venezuela en Colombia?

En las últimas décadas, Ramon Orlando Maniglia ha ocupado distintos cargos en los ámbitos militar y diplomático.

Entre 2005 y 2006 fue ministro de Defensa bajo mando del entonces presidente Hugo Chávez, en ese entonces ocupaba el rango de almirante de la Armada Bolivariana.

Cuando dejó la carrera militar pasó a la representación internacional, en la cual se destacó en dos aspectos:

En 2014 fue embajador de Venezuela en Alemania, buscando reforzar la relación entre Europa y Venezuela

Durante los últimos meses hizo parte de la comisión diplomática venezolana en Washington para retomar las relaciones y acompañó al excanciller Félix Plasencia.

