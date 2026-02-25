Renunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab: ¿Qué cargo ocupará ahora?

El ahora exfiscal general de Venezuela Tarek William Saab durante una conferencia de prensa. EFE/ Miguel Gutierrez / MIGUEL GUTIERREZ ( EFE )

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, según informó la secretaria de la Asamblea Nacional.

La renuncia ocurre a menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

Cartas de renuncia

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo”, indicó.

¿Quiénes los sustituyen?

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.

Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

En medio de la Asamblea se definió que:

Larry Devoe ocupará el cargo de Fiscal General encargado tras la renuncia de Tarek William Saab.

ocupará el cargo de Fiscal General encargado tras la renuncia de Tarek William Saab. Tarek William Saab ocupará el cargo de Defensor del Pueblo encargado tras la renuncia de Alfredo Ruiz.

¿Quién es Saab?

Tarek William Saab nació en 1962, es abogado y político clave en el chavismo. Ha ocupado la jefatura de la Fiscalía General de Venezuela desde 2017 y aparte ha ocupado otros cargos como:

Gobernador de Anzoátegui

Defensor del Pueblo

Presidente del Consejo Moral Republicano

A nivel personal ha sido conocido como el “poeta de la revolución” pues ha publicado más de una docena de libros de poesía.

Saab y los excarcelados

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habló el 26 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a todo el proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero.

Willian Saab enfatizó que las ONGs no tienen cualidad, competencia en un proceso judicial de las excarcelaciones y destacó que la fiscalía es el órgano que investiga y solicita la medida de excarcelación en este caso.