Un soldado de Calarcá, Quindío entre los ocupantes del avión de la FAC que se accidentó en Putumayo

Armenia

Uno de los soldados que viajaba en el avión accidentado en Putumayo era del municipio de Calarcá en el Quindío, el alcalde de la localidad asegura que la familia no sabe nada si está dentro de los heridos o fallecidos.

Estamos hablando del Cabo Primero del Ejército Nacional Jairo Andrés Rincón Machado, que, según el alcalde de Calarcá, Sebastian Ramos es oriundo de este municipio del Quindío, vecino del barrio Joaquín Lopera de la villa del cacique donde la familia le ha expresado que no tiene noticias claras de su familiar y por eso ha pedido oración por la vida de este militar y que haya sido uno de los soldados que pudo salir con vida.

En redes sociales Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá escribió “Le pido hoy a todos los calarqueños que desde lo más profundo de nuestros corazones elevemos una oración por la vida de un calarqueño que se encontraba en el avión que se accidentó en Puerto Leguizamó. Cabo Primero del Ejército Nacional Jairo Andrés Rincón Machado. Vecino del barrio Joaquín Lopera.

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Y agrega “No hay noticias claras como se encuentra, por eso pido que oremos por su vida y que se encuentre entre quienes pudieron salir con vida de esta horrible tragedia.

Cabe recordar que desde el ministerio de defensa y desde las fuerzas militares indicaron que “El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo es muy doloroso: 66 militares fallecidos, 58 del Ejército, 6 de la Fuerza Aerea Espacial Colombiana y 2 de Policía Colombia

“Al momento, 58 personas han sido evacuadas, 57 para recibir atención médica y una ilesa. Continuamos en la búsqueda de 4 militares más”, explicó el comandante de las Fuerzas Militares, General Hugo López.