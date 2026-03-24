Quemaron dos camiones en Caucasia en medio de bloqueos del paro minero en el Bajo Cauca

Bajo Cauca, Antioquia

En medio de las alteraciones de orden público por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, dos camiones fueron incinerados en límites entre los municipios de Cáceres y Caucasia.

Según indicó la Alcaldía de Caucasia, uno de los vehículos fue interceptado en el puente sobre el Río Man, por encapuchados que habrían obligado a detener su marcha, saquearon la mercancía y posteriormente le prendieron fuego.

Otro camión de carga fue quemado por los protestantes en las inmediaciones del batallón del Ejército Nacional.

Además, en el municipio de Cáceres, bloquearon la vía hacia Medellín, desde el corregimiento Jardín, con un bus de pasajeros de Coonorte.

Los hechos violentos se registraron horas después de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), solicitada por la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, tras ocho días de bloqueos que han afectado la movilidad hacia la Costa Caribe.

La decisión se tomó en un Puesto de Mando Unificado el que participaron el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como delegados del Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, la Fuerza Pública y el alcalde de Caucasia.

Durante la intervención se han registrado disturbios y enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. En imágenes ha quedado registrado como agreden a la fuerza pública, tirándoles piedras e impidiendo el desbloqueo de las vías.

Afectaciones del paro minero

En un comunicado, la Mesa Minera aseguró que, ante la presencia de la UNDMO, quedan anulados los acuerdos parciales que se habían alcanzado con los ministerios de Defensa y Minas en medio de una mesa de diálogo.

La tensión en la subregión se ha intensificado en los últimos días con denuncias de otros hechos violentos, como el bloqueo en barrios del municipio de El Bagre, el hostigamiento a una misión médica, la quema de la motocicleta de un ciudadano, la incineración de una lancha perteneciente a una empresa privada y la instalación de una guaya en el río Nechí, impiendo la navegación de los habitantes.

Asimismo, se reportan problemas en el abastecimiento de gas natural en Nechí y grandes pérdidas económicas para el gremio transportador, en medio de los bloqueos del paro minero.