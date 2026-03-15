Caucasia decreta toque de queda nocturno por el paro minero que inicia el lunes 16 de marzo

Caucasia- Antioquia

La Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba declaró un paro indefinido del gremio informal que ellos representan a partir de las 00 horas del 16 de marzo para exigir soluciones del Gobierno Nacional . Esta situación ha generado una serie de medidas de seguridad de las autoridades locales para prevenir alteraciones al orden público.

La alcaldía de Caucasia, uno de los dos municipios elegidos por los manifestantes como punto de concentración, emitió el decreto 035 de 2026, por el cual se ordena la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a esta jornada indefinida de manifestación.

“Se decreta el inicio del toque de queda a partir de las 11 y 59 de la noche del día 15 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo y así sucesivamente. Se decreta ley seca en el municipio de Caucasia a partir de las 00 horas del día lunes 16 de marzo hasta nueva orden”, expuso el secretario de gobierno de Caucasia, José Payares.

La otra medida es que se restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre desde las 9 p.m. del lunes 16 de marzo hasta el martes 17 a las 6 a.m. y se extenderá en el mismo horario de acuerdo con la jornada de protestas.

“Se hace una restricción a la venta de gasolina, ACPM o cualquier otro líquido combustible en pimpinas, canecas u otros objetos. Estamos de la mano con el gremio minero. Reconocemos su importancia en la economía de nuestro municipio y de la subregión. Como administración municipal garantizamos el derecho a la protesta pacífica”, recalcó el funcionario Payares.

Finalmente, manifestó que de igual manera estarán atentos para conjurar cualquier alteración al orden público que se pueda registrar durante el paro anunciado por el gremio y la intención es garantizar la movilidad, ya que la manifestación prevé el cierre de la vía principal, que comunica a Antioquia con el departamento de Córdoba, donde será el segundo punto de concentración.

Medios locales han advertido que el día sábado cientos de personas salieron masivamente a conseguir víveres para abastecerse antes de que comience la escasez de estos.