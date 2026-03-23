Transportadores de carga advierten pérdidas millonarias por bloqueos del paro minero en Bajo Cauca

Antioquia

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga alertó la crítica situación que enfrenta el gremio tras siete días consecutivos de bloqueos en las vías del Bajo Cauca antioqueño y el departamento de Córdoba en medio del paro minero.

Colfecar advirtió que las restricciones a la movilidad han generado sobrecostos operativos insostenibles, pérdidas económicas acumuladas y un aumento en los riesgos de seguridad para los conductores, lo que impacta directamente la logística y el abastecimiento en distintas regiones del país.

“El país necesita decisiones, presencia institucional y soluciones inmediatas, no pausas. Estamos cansados de respetar el derecho a la manifestación, cuando nadie respeta nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad”, señala el comunicado de la agremiación.

Colfecar cuestionó la decisión de la delegación del Gobierno Nacional de suspender los diálogos con la Mesa Minera hasta el próximo 26 de marzo. Para los transportadores de carga, esta pausa retrasa las soluciones ante la crisis que ha generado grandes afectaciones económicas, de movilidad y desabastecimiento en la región.

Ante este panorama, Colfecar exigió la reactivación inmediata de los diálogos y la implementación de medidas que permitan restablecer la circulación hacia la Costa Caribe.

Siete días del paro minero

Aunque se han llegado a acuerdos parciales entre la Mesa Minera y el Gobierno Nacional, el paro continua en el Bajo Cauca y sur de Córdoba.

En los últimos días se han registrado alteraciones del orden público como quema de motocicletas y el bloqueo del paso a misiones médicas, por lo que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha pedido una intervención de las autoridades.