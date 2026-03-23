Asesinaron a un joven futbolista en una riña en una discoteca de Medellín

Medellín

Un joven futbolista de 22 años fue asesinado en horas de la madrugada de este lunes 23 de marzo, tras una riña en una discoteca del sector de La América, en Medellín.

La víctima, identificada como Denilson David Mena Aguirre, quien había hecho parte de las divisiones inferiores del Club Deportivo Tenerife, en España; se vio involucrada en una confrontación con varios hombres al interior del establecimiento ubicado en el barrio El Danubio.

Aunque el personal de la discoteca intervino en la pelea, la riña escaló de manera violenta hasta las afueras, en donde, según el reporte de las autoridades, uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el joven. una mujer también resultó lesionada, aunque sin heridas de gravedad.

Mena Aguirre fue trasladado de urgencia a la unidad intermedia de San Javier, pero ingresó sin signos vitales por la complejidad de sus heridas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable del homicidio.