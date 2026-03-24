Segunda Marquetalia reafirma que ‘Zarco Aldinever’ murió en agosto de 2025 en emboscada del ELN

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó en las últimas horas que José Aldinever Sierra, alias el ‘Zarco Aldinever’, la persona que habría ordenado el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, está vivo. Por tal razón, hay una orden de captura en su contra, así como una recompensa de 4.000 millones de pesos.

Esta confirmación se da luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara este martes, 24 de marzo, la captura inmediata de los miembros de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de Fontibón.

Tras las recientes declaraciones de la fiscal Camargo, fuentes de la Segunda Marquetalia reafirmaron a Caracol Radio que alias ‘Zarco Aldinever’ murió el 5 de agosto del año 2025. Aseguraron que el Aldinever fue abatido en una emboscada cuando se dirigía a una reunión con miembros del ELN, específicamente el Frente de Guerra Oriental.

Emboscada con explosivos tendida por el ELN

A través de un comunicado, la Segunda Marquetalia confirmó el asesinato de su comandante junto con otros compañeros en una emboscada con explosivos tendida por el ELN.

En ese entonces, la Segunda Marquetalia lamentó profundamente lo que consideró una traición por parte de una organización que consideran “una hermana en la lucha por la nueva Colombia en paz, democracia verdadera y justicia social”. Además de Aldinever en la emboscada, también perdieron la vida Einer y otros tres compañeros, mientras que varios resultaron heridos.

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El comunicado detalló que el ELN actuó con “alevosía y traición”, atacando de manera premeditada y simultánea otros destacamentos de la Segunda Marquetalia ubicados en la región. Como resultado de esos ataques coordinados, también fueron asesinados otros dos combatientes de la columna Acacio Medina.

Añadieron que los miembros de la Segunda Marquetalia iban confiados a la reunión, sabiendo que “Pedro Pablo” y otros voceros del ELN los estaban esperando en el punto de encuentro. La organización calificó el acto como una traición “de uno de los integrantes del ELN”, argumentando que “así no se trata a una organización altruista y revolucionaria que lucha por la paz con dignidad humana para todos los colombianos”.

Miembros pertenecientes a la Segunda Marquetalia con orden de captura

Asimismo, se ofreció una recompensa para lograr la pronta ubicación y captura de la cúpula de esa disidencia:

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ : hasta 5.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 5.000 millones de pesos por su captura. Gener Garía Molina, alias ‘Jhon 40’ : hasta 4.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 4.000 millones de pesos por su captura. José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldiniver’ : hasta 4.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 4.000 millones de pesos por su captura. Jhon Jairo Bedoya Arias, alias ‘Rumba’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Diógenes Medna Hernández, alias ‘Gonzalo’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yoko’: hasta 500 millones

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