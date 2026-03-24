Más de 650 habitantes en riesgo por erosión del río Magdalena en Barrancabermeja

Más de 650 habitantes del corregimiento San Rafael de Chucurí, en Barrancabermeja, viven con un riesgo que no es nuevo: la erosión del río Magdalena.

Durante más de 15 años, el terreno ha ido cediendo poco a poco en este sector, llevándose viviendas, calles y obligando a varias familias a reubicarse. En el último tiempo, las lluvias han acelerado el proceso y han empeorado el panorama.

Ante esta situación, autoridades locales y departamentales realizaron una visita técnica para revisar lo que está ocurriendo y buscar alternativas de solución.

Le puede interesar: Deslizamiento de rocas en vía de Santander deja un muerto y un menor herido

“El problema se presenta en dos puntos: en la orilla del río Magdalena, cerca del centro poblado, y en una ciénaga muy próxima a San Rafael de Chucurí”, explicó Eduardo Ramírez, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja.

Según indicó, la intención es articular a diferentes entidades para avanzar en una solución que no sea temporal.

Lea también: Luto en el fútbol colombiano: Falleció Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios

“Esperamos la integración de todas las capacidades, no solo del orden regional sino también del orden departamental, buscando una alternativa de protección”, agregó.

Además del avance del río, preocupa la cercanía con una ciénaga del sector, que en el último año pasó de estar a unos 1.200 metros a poco más de 400, lo que podría afectar la pesca y la seguridad alimentaria.

Lea también: Santander: Párroco de Rionegro murió en accidente de tránsito en la vía Bucaramanga a la costa

A esto se suma un riesgo adicional: por la zona pasan oleoductos, lo que podría generar una emergencia mayor si el terreno continúa cediendo.

Mientras se avanza en la realización de una mesa técnica en abril, la comunidad sigue a la espera de una solución para un problema que lleva más de una década creciendo sin freno