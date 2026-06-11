Más de 1.400 jóvenes se postularon para las becas universitarias que entregará Bucaramanga

Más de 1.400 jóvenes de Bucaramanga se inscribieron para acceder a las becas universitarias que entregará la Alcaldía de Bucaramanga.

Un programa que va a permitir el 100 % de la matrícula en instituciones de educación superior privadas.

De acuerdo con la secretaria de Educación, Martha Guarín, entre 400 y 500 estudiantes serán seleccionados como beneficiarios, dependiendo del programa académico escogido por cada aspirante.

Guarín indicó que los resultados se conocerán el 16 de junio y los becarios comenzarán sus estudios en el segundo semestre de este año.

“Eso demuestra que todavía hay muchos estudiantes interesados en acceder a la educación superior”, señaló Guarín.

La secretaria también especificó que el apoyo económico cubre la totalidad de la matrícula desde el primer hasta el último semestre de la carrera, siempre que el estudiante mantenga un buen desempeño académico.

“Son becas 100 % gratuitas. El municipio se compromete a financiar toda la carrera, pero los beneficiarios deben cumplir con las condiciones académicas establecidas para conservar el beneficio”, agregó la secretaria.

La Alcaldía recordó que cualquier información relacionada con los resultados del proceso será divulgada únicamente a través de los canales oficiales del municipio y recomendó a los aspirantes consultar exclusivamente esos medios para evitar posibles engaños o información falsa.