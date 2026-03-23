Deslizamiento de rocas en vía de Santander deja un muerto y un menor herido

Una emergencia provocada por un deslizamiento de rocas en la vía entre Lisboa y San Vicente de Chucurí en Santander, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad herido, según confirmó el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, Douglas Javier Arenas.

El hecho se registró en el sector conocido como Los Fósiles, cerca al puente del Tablazo, donde la caída de material rocoso sorprendió a una familia que se movilizaba en motocicleta. El conductor perdió la vida tras el impacto, mientras que un niño de aproximadamente 6 o 7 años resultó con laceraciones en el rostro.

“Desafortunadamente tenemos una persona fallecida que venía en desplazamiento en una motocicleta con su familia, el hombre fallece metros más adelante de este lugar por la caída de rocas que se están presentando en toda esta zona por el tema invernal”, señaló Arenas.

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De acuerdo con el funcionario, la rápida reacción de la comunidad fue clave para atender la emergencia y alertar a otros conductores que transitaban por el corredor vial. Aseguró que activaron de inmediato los organismos de socorro, ambulancias y el cuerpo técnico de investigación.

El menor herido fue auxiliado en el lugar y, según las primeras versiones, su madre habría intentado protegerlo durante el impacto, lo que evitó consecuencias más graves.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en esta vía que atraviesa zonas de alta inestabilidad por la temporada de lluvias.

“Invitamos a manejar con mucha responsabilidad y prudencia, sobre todo en esta vía donde las rocas están cayendo permanentemente”, agregó el director.

Arenas, destacó el trabajo articulado entre la comunidad, la institucionalidad y organismos como Gestión del Riesgo, así como el apoyo de municipios cercanos, para atender de manera oportuna esta emergencia que enluta a una familia santandereana.