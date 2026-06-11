Cámara Colombo Venezolana ve oportunidades para Santander en nueva etapa de relaciones con Venezuela

Santander podría convertirse en una de las regiones más beneficiadas por el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela.

Así lo aseguró el directivo de la Cámara Colombo Venezolana y exministro de Comercio, Germán Umaña, durante un foro realizado en Bucaramanga, Santander Emprende: Retos, Innovación y Crecimiento realizado en Bucaramanga.

Según explicó, la ubicación de Santander y Norte de Santander es clave para una posible integración económica entre los dos países, en sectores como energía, petróleo, gas, construcción e infraestructura.

“Ustedes identificaron la posibilidad de que se desarrolle verdaderamente una integración económica, social y productiva entre los dos países”, señaló Umaña.

Señaló tambien que el desarrollo de esta relación no debe depender únicamente de las decisiones políticas de los gobiernos, sino de apuestas sostenidas desde las regiones y el sector empresarial.

“Nunca más pueblos hermanos que sean considerados enemigos”, expresó Umaña al insistir en la necesidad de construir relaciones basadas en el desarrollo económico.

En palabras de Umaña el reto ahora es convertir esa cercanía geográfica y comercial en más inversión, comercio y oportunidades de negocio que generen beneficios para Santander, Norte de Santander y el resto del país.