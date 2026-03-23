Luto en el fútbol colombiano: Falleció Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios

El fútbol colombiano está de luto. Santiago Castrillón, jugador del equipo Sub-20 de Millonarios, falleció este domingo, luego de haber sufrido un colapso el pasado sábado 21 de marzo, mientras disputaba un partido del Torneo juvenil ante Santa Fe.

El mismo club bogotano comunicó la noticia con un emotivo y sentido mensaje, por medio de sus distintas redes sociales y una imagen del joven futbolista santandereano.

Mensaje de Millonarios

“Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.

Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.

Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.

Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz".

Santiago Castrillón nació en Bucaramanga el 7 de septiembre de 2007, desde el 2021 se encontraba en las divisiones inferiores de Millonarios, cuando tenía 13 años. En octubre del año pasado, de la mano de Hernán Torres, recibió su primera convocatoria al primer equipo; sin embargo, nunca debutó profesionalmente.