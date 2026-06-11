Programe sus recorridos: habrá nueva marcha por la defensa del agua en Bucaramanga
La movilización será este viernes 12 de junio desde las 2:00 p. m.
Bucaramanga
Para este viernes 12 de junio se programó una nueva jornada de movilización por la protección del páramo de Santurbán y la defensa del agua en Bucaramanga, será desde las 2:00 p. m. y tendrá como punto de encuentro la Puerta del Sol.
Mayerli López, del comité para la defensa del páramo de Santurbán, indicó que “vamos a salir a marchar por la defensa de Santurbán y el agua, rechazando la minería en el páramo y el fracking en el Magdalena Medio”.
Agregó López que rechazan la minería en el páramo o por las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga y además, el fracking en Barrancabermeja pues asegura que se podría contaminar las ciénagas y ecosistemas estratégicos.
“No podemos retroceder en las conquistas que hemos avanzado con resistencia pacífica y argumentos técnicos y jurídicos”, dijo también López.
La marcha comenzará desde la puerta de sol, recorrerá toda la carrera 27 y finalizará en el campus principal de la Universidad Industrial de Santander.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...