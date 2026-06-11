Programe sus recorridos: habrá nueva marcha por la defensa del agua en Bucaramanga.

Bucaramanga

Para este viernes 12 de junio se programó una nueva jornada de movilización por la protección del páramo de Santurbán y la defensa del agua en Bucaramanga, será desde las 2:00 p. m. y tendrá como punto de encuentro la Puerta del Sol.

Mayerli López, del comité para la defensa del páramo de Santurbán, indicó que “vamos a salir a marchar por la defensa de Santurbán y el agua, rechazando la minería en el páramo y el fracking en el Magdalena Medio”.

Agregó López que rechazan la minería en el páramo o por las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga y además, el fracking en Barrancabermeja pues asegura que se podría contaminar las ciénagas y ecosistemas estratégicos.

“No podemos retroceder en las conquistas que hemos avanzado con resistencia pacífica y argumentos técnicos y jurídicos”, dijo también López.

La marcha comenzará desde la puerta de sol, recorrerá toda la carrera 27 y finalizará en el campus principal de la Universidad Industrial de Santander.