Cargos en contra de exgerente de la Emab por presuntas irregularidades contractuales

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado confirmó que profirió cargos en contra de Helbert Panqueva, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) por presuntas irregularidades presentadas en el 2023.

La provincial en Bucaramanga está investigando si el exgerente aprobó en ese año un bilateral para “la prestación de servicio de vigilancia y monitoreo de las sedes de la entidad en el que, al parecer, se incluyó los servicios de un escolta de manera permanente para este; a pesar de que, presuntamente no se acreditará un nivel de riesgo alto para su seguridad”.

El ministerio público en el comunicado confirmó que se está verificando si el funcionario en su momento habría vulnerado el principio de responsabilidad y moralidad pública. Además, calificó esta falta como gravísima a título de culpa.

En su momento la denuncia había sido realizada por el concejal Oscar Díaz y el exgerente aseguró que el servicio de escolta se había contratado debido a los problemas de seguridad que enfrentaba cuando salía de trabajar.