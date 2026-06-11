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11 jun 2026 Actualizado 15:29

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Bucaramanga

250 familias permanecen en zona de riesgo tras desprendimiento de tierra en Bucaramanga

Parte de una ladera se desprendió en el asentamiento Nueva Esperanza II tras las lluvias de las últimas horas.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Cerca de 250 familias del asentamiento Nueva Esperanza II permanecen en una zona de riesgo tras un desprendimiento de tierra provocado por las lluvias de las últimas horas en Bucaramanga.

La emergencia afectó la movilidad dentro de la comunidad y dejó incomunicados dos sectores del asentamiento.

Tras la situación, funcionarios de Gestión del Riesgo realizaron inspecciones en la zona, mientras que la Secretaría de Infraestructura adelanta estudios para definir las obras que permitan reducir el riesgo para las familias.

Las autoridades también recomendaron la evacuación preventiva de algunas viviendas cercanas al área afectada ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

“Seguimos recorriendo los sectores vulnerables de la ciudad para acompañar a las comunidades afectadas y prevenir nuevas emergencias”, indicó Didier Augusto Rodríguez León, coordinador de la UMGRD.

El funcionario recordó que, pese al anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño, las lluvias continúan en Bucaramanga, por lo que se mantienen los monitoreos en diferentes sectores de la ciudad.

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