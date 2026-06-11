Cambiaba agua por votos; la acusación de la Fiscalía a secretario de Seguridad de Girón

Bucaramanga

Agua por votos. Un “cambalache” de este tipo, supuestamente ocurrido en Girón, en 2023 dio para que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos al exsecretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo del municipio, Juan Carlos Pinto Lorza.

Por esta acción, Pinto Lorza, quien sigue haciendo parte del gobierno de Girón, está en la mira de las autoridades como presunto responsable del delito de constreñimiento al sufragante.

La Fiscalía puso la lupa en los hechos ocurridos en octubre de 2023 cuando avanzaba la campaña en las elecciones regionales en las cuales triunfó Campo Elías Ramírez.

Por su cargo, Pinto Lorza, tenía como misión distribuir agua en distintos sectores agobiados por la falta del líquido.

“Al parecer, el exservidor público se aprovechó de sus funciones para presionar a los residentes del barrio Antigua Constituyente con el propósito de que votaran por un candidato específico”.

El organismo investigador determinó que “Pinto Lorza habría condicionado el suministro de agua al cumplimiento de exigencias tales como suministrar un listado de 20 ciudadanos con sus datos personales, asistir a reuniones políticas, realizar publicaciones de apoyo en redes y participar activamente en la campaña”.

Ante la acusación, el procesado negó su responsabilidad.