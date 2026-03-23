Santander: Párroco de Rionegro murió en accidente de tránsito en la vía Bucaramanga a la costa

La comunidad de Rionegro en Santander se encuentra de luto tras la muerte del sacerdote Óscar Jenry Vera Tami, párroco de la Iglesia La Inmaculada Concepción de este municipio, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Bucaramanga a la costa, a la altura del sector del puente El Cero.

De acuerdo con la información preliminar de los hechos, el vehículo en el que se movilizaba el sacerdote cayó a un río tras verse involucrado en un siniestro vial en el que también participó una turbo.

Rubén Darío Villabona Pérez, exalcalde de Rionegro, confirmó el fallecimiento del párroco y expresó el impacto que deja esta noticia en la comunidad.

“En la noche de hoy domingo falleció nuestro párroco, de la parroquia La Inmaculada Concepción. Para nosotros como comunidad rionegrana y católica reviste una tristeza enorme”, dijo a Caracol Radio.

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La muerte del sacerdote ha generado consternación entre feligreses y habitantes no solo de Rionegro, sino en la comunidad católica del departamento, quienes lo reconocían como un líder espiritual cercano y comprometido con la ciudadanía.

La Arquidiócesis de Bucaramanga también se pronunció a través de un comunicado oficial.

“Monseñor Ismael Rueda Sierra informa a toda la comunidad arquidiocesana que fue llamado por el Señor a la Pascua eterna el presbítero Óscar Jenry Vera Tami”.

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En el mensaje, la Iglesia expresó además su solidaridad con los familiares y comunidades del sacerdote:

“Expresamos un cercano saludo de fe y esperanza a su familia y a las comunidades donde prestó su servicio pastoral; y unidos al presbiterio arquidiocesano, elevamos al señor de la vida su plegaria confiada, para que alcance la vida eterna prometida a sus fieles servidores”, se lee en el comunicado.