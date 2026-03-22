Fuertes lluvias dejan emergencias en cuatro municipios de Antioquia

Antioquia

Las intensas lluvias registradas durante este puente festivo han generado emergencias en al menos cuatro municipios de Antioquia.

En Anorí, las precipitaciones ocasionaron afectaciones en la vía que conecta con Dos Bocas, corredor que conduce al corregimiento Liberia Charcón, además del desbordamiento de los ríos Anorí y Nechí. Con apoyo de maquinaria amarilla, las autoridades lograron habilitar el paso y reportaron la disminución del nivel de ambos afluentes.

Una creciente súbita del río Nechí y el aumento del nivel de la quebrada Ocá provocaron inundaciones en varios barrios de Zaragoza, generando afectaciones en la movilidad de la zona. Por prevención, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ordenó el cierre del Puente Viejo mientras se atiende la situación.

En El Bagre, las autoridades registraron un incremento en el nivel del río Nechí, que ha causado pérdidas materiales en locales comerciales del municipio.

Las fuertes lluvias acompañadas de vendavales provocaron movimientos en masa y daños en varias veredas del municipio de Campamento, dejando a varias familias evacuadas, tras el daño en los techos de las viviendas y cultivos de caña afectados.

Temporada de lluvias en Antioquia

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo en Antioquia, advirtieron que subregiones como Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, están en riesgo debido a las lluvias atípicas que se han extendido desde el mes de febrero.

“Los 125 municipios del departamento de Antioquia se presentan en alerta media, en alerta roja y naranja por movimientos en masa. Entonces, el llamado a la comunidad en general es estar atentos ante estas eventuales situaciones de los territorios”, explicó Vanessa Paredes, directora del DAGRAN.

Ante la alerta, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener activas las alertas y monitoreos, reportar oportunamente cualquier emergencia y evitar permanecer en ríos, quebradas o zonas aledañas.