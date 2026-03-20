Seis sectores del municipio de Zaragoza están inundados por el desbordamiento del río Nechí

Zaragoza- Antioquia

Este viernes 20 de marzo se reportó una inundación en el área urbana del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, por una creciente súbita registrada aguas arriba. Exactamente desde la población de Anorí, corregimiento de Liberia Charcón, donde se registraron intensas lluvias.

El alcalde de Zaragoza, Andrés Luján, reportó que se desbordó el río Nechí y la quebrada Ocá, generando que el agua ingrese a por lo menos seis sectores del área urbana, generando daños en las viviendas que se inundaron.

“Por el lado del río Nechí, La Vega, el puerto, el sector de la playa Cascajal, toda la calle de Junín, por el lado de la quebrada, gran parte de San Gregorio, La Esmeralda, y eso es una creciente que viene desde el corregimiento de Charcón. Apenas se va a realizar el censo; se está como a la espera de que el agua baje para saber las afectaciones”, explicó el alcalde de Zaragoza.

También manifestó que, en los sectores, el Puerto y La Esmeralda son los más afectados debido a que el agua se elevó dentro de las casas casi dos metros. Incluso manifestó que la misma creciente súbita también está inundando el municipio de El Bagre.