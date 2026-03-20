Medellín supera el promedio nacional en índice de felicidad

Medellín, Antioquia

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, Medellín reportó un aumento en su índice de bienestar y calidad de vida, alcanzando 6,35 puntos, por encima del promedio nacional de 6,00.

El indicador, promovido a nivel global desde 2012 y adoptado en la ciudad mediante el Acuerdo 011 de 2016, mide la percepción de los ciudadanos sobre su calidad de vida más allá de variables económicas tradicionales.

Para su construcción se tienen en cuenta factores como el apoyo social, la percepción de corrupción, el ingreso per cápita, la libertad para tomar decisiones, la esperanza de vida saludable y la disposición de las personas para ayudar a otros.

Resultados sociales que impactan el indicador

Uno de los hitos asociados a esta medición es que Medellín registró cero muertes por desnutrición infantil en 2024 y 2025, un resultado que la administración vincula a estrategias de seguridad alimentaria y acompañamiento a familias vulnerables.

En educación, la ciudad también reporta avances en permanencia escolar. La deserción pasó del 5,4 % al 2,4 %, en un contexto de fortalecimiento de programas educativos e inversión en infraestructura.

Economía y seguridad, claves en la medición

En el frente económico, Medellín mantuvo niveles de desempleo por debajo del promedio nacional durante el cierre de 2025. La tasa se ubicó en 6,7 % entre agosto y octubre, 6,5 % entre septiembre y noviembre y 7,0 % entre octubre y diciembre.

A esto se suma un indicador de seguridad: la ciudad registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 50 años, un factor que incide directamente en la percepción de bienestar de los ciudadanos.

Herramienta para orientar políticas públicas

Desde la Administración Distrital, el índice es utilizado como una herramienta para orientar decisiones públicas y medir el impacto de programas sociales.

“La felicidad es más que un sentimiento; es la forma como vivimos, como nos relacionamos y nos ocupamos por el otro”, afirmó la subdirectora de Prospectiva del Departamento Administrativo de Planeación, Mónica Quiroz Viana.