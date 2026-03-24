Horóscopo del profesor Salomón HOY martes 24 de marzo 2026: Cáncer y Leo, mantengan la cabeza fría

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para esta última etapa de marzo de 2026. Para algunos signos como Tauro y Sagitario es hora de despertar y reorganizar sus prioridades, mientras que para otros como Cáncer, Leo y Virgo es momento de analizar su panorama y tomar una decisión con cabeza.

El 24 de marzo (2 de la unión + 6 del poder = 8) destaca por ser el número de la alegría y fortaleza. A quienes nacen en este día se les considera personas con una gran misión a cumplir, además de que están bajo una liberación de planetas que los libra de cualquier energía que los sublime, por lo que tienen su futuro libre para llevar a cabo sus planes. Su número es el 7328.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda encender una vela blanca y pedir que su camino se ilumine con claridad y prosperidad.

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Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el beige.

El número, 9077.

La fruta a comer, melón.

Pronto se avecina una luna nueva, lo que significa que se viene una época de transformación.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Vienen cosas interesantes que estarán esperando a que una versión renovada de usted las tome. Sí, hay cambios que debe hacer y habrá que adaptarse a nuevas cosas, pues los proyectos a los que se acometa le darán resultado. Adaptarse a nuevas cosas es la clave para seguir adelante, pero lo más importante es no revelarlo. No diga nada. Comentarlo antes de tiempo es alertar a estas personas que no van a permitir que llegue a las metas que quiere cumplir. La estrella de la suerte está a su favor, aprovéchela.

Número: 1599

Tauro

Es el momento de tomar las rienda de su vida, lo que implica que debe dejar ir algunos vicios por los que se ha dejado llevar. Tenga en cuenta que pronto se viene una solución económica que puede estabilizar su situación y también habrá una posibilidad de viaje, por lo que debe tomar estas oportunidades con gozo y entereza para encaminarse hacia donde quiere llegar.

Número: 5077

Géminis

El ambiente está siendo muy dinámico para esta casa zodiacal, por lo que es necesario que se adapte y rápido respecto a los retos que afronta. Busque estrategias nuevas para poder superar, mejorar o fortalecer el oficio que desempeñe. Así, podrán activarse oportunidades como aquel deseo relacionado con finca raíz que está pronto a darse, gracias a la liberación de su planeta regente.

Número: 2877

Cáncer

No haga las cosas a la carrera, ni por impulso. Es mejor tomarse un tiempo antes de asumir cualquier decisión para reconocer internamente qué es aquello que desea con pasión y le mueve. Tenga en cuenta que los tres signos de agua están entrando en un ciclo donde recibirán grandes bendiciones, especialmente esta casa zodiacal, que es la primera que representa este elemento, por lo que es muy importante que reconozca cuáles son sus prioridades y que haga que las cosas ocurran, sin esperar que llegue el “milagrito”.

Número: 1833

Leo

Recuerde que los de este signo son los reyes y reinas de la rueda del zodiaco y, debido a esto, hay mucha envidia a su alrededor. Esto les puede dar una falsa sensación de seguridad, así que es importante escuchar a las personas que tienen experiencia, pues estas le darán una gran orientación. Tiene que cuidarse mucho porque la gente querrá dañarle los proyectos que quiere sacar adelante. Tendrá que vencer los obstáculos, las envidias y las situaciones negativas a su alrededor.

Número: 0344

Virgo

Por el momento, mantenga la calma. Los arcanos prevén que las cosas poco a poco se irán solucionando, pero estas requieren que tome decisiones con cabeza y siempre analizando todas las opciones que se le presenten. El ponerse alterado(a) antes del tiempo no sirve absolutamente para nada. Esto puede estar relacionado a papeles o pendientes que afortunadamente se darán a su favor, añadido a una posibilidad de viaje que puede salir si sabe sacar provecho de su paciencia.

Número: 5814

Libra

Ojo, tome decisiones con cabeza fría, pues hay una decisión próxima que le puede salir mal por la terquedad. Tenga en cuenta que lo que tenga que ver con trabajo va a mostrar un buen resultado esta semana, además de que habrá algo muy interesante relacionado a el amor, por lo que puede ver que, aunque algunos apartados parezcan merecer su decisión pasional, es mejor usar la razón por este momento.

Número: 0155

Escorpio

Esta será una semana de lucha, en donde debe acomodar algunas cosas y adaptarse a otras; mas no se preocupe, los arcanos están propiciando el ambiente para que usted asuma los retos de manera satisfactoria. Puede que esto esté relacionado a la vivienda o la familia, en donde deberá tomar decisiones que no puede aplazar, pero la vida premia a quien toma las riendas de su destino.

Número: 0445

Sagitario

Los arcanos le avisan que debe dar un paso adelante ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Qué es lo que quiere lograr? Empiece a trabajar sobre eso: lo que desea mejorar o iniciar, pues nadie lo va a hacer por usted. Y no se preocupe, si ya fracasó en algo, si algo no salió, no piense en eso, cada fracaso es una experiencia de la vida y le permitirá tomar mejores decisiones.

Número: 1928

Capricornio

No viva del pasado, viva y sienta aquello que le pasa ahora, porque esa es su realidad. El pasado es ya algo lejano, y ahí se debe quedar. No obstante, también hay una carta de satisfacción en la parte de negocios que le va a salir. Si tiene cualquier clase de proyecto, verá resultados satisfactorios, y también habrá una bendición a nivel laboral, así que tenga muy en cuenta las cosas que se le auguran para esta época.

Número: 0455

Acuario

Los arcanos le recomiendan que esté pendiente de todo lo que tenga que ver con el amor. En todos los campos y de todas las formas, incluyendo pareja, familia e incluso conocidos. Es importante hallar equilibrio y de la mejor forma posible, pues necesitará de su apoyo para lo que se viene próximamente. Por otro lado, ponga ojo sobre aquellos papeles, documentos o cabos sueltos que aún no se han solucionado, pues se le podrá presentar una sorpresa desagradable por descuido.

Número: 8076

Piscis

Los astros notan que ha estado triste por algunas situaciones que le han aquejado, pero no sea cruel consigo mismo(a). Fíjese que ha sido más lo bueno que ha pasado que lo malo, así que no se quede estancado en ese sentimiento. Haga algo, cree, invente, inicie. Busque algo que le entretenga, cambie y muestre nuevos panoramas. La estrella de suerte va a estar brillando a su favor, pero ésta no brillará si no actúa. Recuerde: Los arcanos inclinan su destino, pero no obligan a que este se cumpla.

Número: 5965

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