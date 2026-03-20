¿Quiere aprender sobre IA y Tecnología? Plataforma abre acceso gratuito a programas

Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo, la plataforma Platzi ofreció sus programas gratis para todo el público. Esta iniciativa, busca que las personas interesadas en actualizar sus competencias profesionales puedan hacerlo sin barreras económicas, requiriendo únicamente la creación de una cuenta gratuita en su portal.

El objetivo central es democratizar el conocimiento en áreas que hoy dictan el rumbo del empleo, como la programación, el marketing y la tecnología aplicada.

La jornada hace énfasis en el aprendizaje de la Inteligencia Artificial (IA), una habilidad que se ha vuelto indispensable en el entorno laboral contemporáneo.

Al respecto, los ciudadanos tendrán acceso a formación práctica en ingeniería de prompts y generación de contenido para aprender a interactuar con modelos de lenguaje y crear imágenes a través de la inteligencia artificial.

También se podrá saber acerca de software con capacitaciones en herramientas como Caude AI, Gemini y HeyGen y a su vez, formación en optimización de tareas profesionales.

Según el comunicado de la institución, la relevancia y el objetivo de esta convocatoria radica en el impacto directo que la educación tecnológica tiene sobre la calidad de vida, ya que en América Latina, el acceso a estas herramientas suele ser limitado.

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Jess Harris, experto en innovación digital y director de Platzi English Academy, señala que “El talento en Latinoamérica está, lo que falta muchas veces es acceso. cerrar esa brecha es el objetivo, para que cualquier persona pueda empezar a desarrollar habilidades relevantes para la economía digital.”