El único país de América del Sur que es bilingüe por ley, ¿cuál? Está a 3.700 km de Colombia

En la actualidad existen más de 7100 idiomas; sin embargo, según datos de Statista, más de la mitad de la población mundial habla tan solo 23 de ellos.

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De acuerdo con un top 10 de los idiomas más hablados del mundo, Statista señala que el inglés es el idioma predominante a nivel mundial. Es el más hablado en todo el mundo.

“El inglés se sitúa como el idioma más hablado a nivel global, con aproximadamente 1.456 millones de hablantes, de los cuales alrededor de 380 millones son nativos”, destacan.

El predominio se debe a que es en gran medida adoptado como una segunda lengua en varios países. Además, es uno de los idiomas más vistos en temas de ciencia, tecnología y negocios.

Siendo así, se ha convertido en el idioma oficial de 58 países, como por ejemplo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

¿Cuál es el único país de América del Sur bilingüe por ley?

Pese a que se cree que los países de Sudamérica hablan únicamente en español, existe un país que introdujo en su constitución un artículo que oficializa el uso de dos idiomas oficiales en su territorio.

Se trata de Paraguay, país que en 1992 estableció que sus idiomas oficiales son el español y el guaraní.

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“El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el español y el guaraní”. Esta normativa no solo eleva el estatus del guaraní, sino que también establece su uso en diversos sectores, incluidos los medios de comunicación, la educación y el sistema judicial”, establece la Constitución de dicho país.

¿Cuántas personas hablan guaraní en Paraguay?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, alrededor del 38,7 % de su población habla en español y guaraní, mientras que otro 30 % solo se comunica en el idioma indígena.

Sumando dichos porcentajes, cerca del 70% de Paraguay habla y entiende el guaraní.

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¿Existe un país suramericano que hable inglés como lengua nativa?

Por otro lado, el Gobierno del Reino Unido clasificó a 19 países como de habla inglesa nativa.

Es importante resaltar que “la lengua nativa, también llamada materna o natal, es la que aprende una persona en su infancia”.

América del Norte: Estados Unidos; Canadá

Estados Unidos; Canadá América Central: Belice

Belice Caribe: Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Dominica; Granada; Jamaica; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Trinidad y Tobago.

Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Dominica; Granada; Jamaica; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Trinidad y Tobago. América del Sur: Guyana

Guyana Europa: Reino Unido; Irlanda; Malta

Reino Unido; Irlanda; Malta Oceanía: Australia; Nueva Zelanda

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