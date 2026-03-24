Horizonte Quindío: convenio entre instituciones público privadas a 2050

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Armenia

En la Universidad del Quindío se llevó a cabo la presentación del proyecto denominado Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 en la que participan instituciones público privadas y la academia.

Inicialmente el director de la iniciativa y ex director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil indicó que es la oportunidad de crear un nuevo futuro en el departamento donde es clave la unión de la academia, empresa privada, los gremios, academia, administraciones municipal y departamental.

Explicó que será un trabajo de 10 meses aproximadamente donde en una primera será de alistamiento con el fin de planear todo el ejercicio, una fase con base a un diagnóstico puesto que hay muchos planes como en turismo o movilidad, pero desarticulados por lo que se busca es generar el proceso de la mano de todos los sectores y finalmente dijo tienen la etapa de garantizar la institucionalización y sostenibilidad del proceso.

Resaltó que se vuelve un horizonte en el que deben establecer el seguimiento por eso es clave la institucionalización.

Enfatizó que hoy emprende un nuevo sueño, así como fue consolidar el proyecto del túnel de la Línea cuando fue director del Invías.

CEPAL

En ese mismo sentido se pronunció el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL (Comisión económica para América latina y el caribe) Javier Medina señaló que fueron invitados a cooperar en la elaboración de futuro al año 2050 y una traducción de esa visión en planes, programas y proyectos prioritarios para el departamento.

Sostuvo que el proyecto es integral donde se abarca lo político, económico, cultural, social, ambiental, científico y tecnológico por eso lo clave que participen las diferentes instituciones.

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Destacó que Colombia tiene una tradición muy amplia en programas a visión a futuro, pero la problemática se centra en la falta de continuidad política por eso considera que cuando se unen las instituciones es más factible que el acuerdo dure en el tiempo.

Universidad del Quindío

A su turno, el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania fue claro en que son más que la universidad puesto que son 11 instituciones del departamento que participan del proyecto.

Recordó que firmaron un convenio interinstitucional las entidades haciendo aportes en recursos y en conocimiento lo que refleja el compromiso por mejorar las condiciones del departamento al año 2050.

Señaló que revisaron diferentes consultorías que podrían apoyar en el proceso y al final decidieron que fuera la CEPAL teniendo en cuenta que es un organismo de naciones unidas y expertos en prospectivas.

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Resaltó que la metodología que les propusieron puede suplir las deficiencias de estudios anteriores donde la metodología incluye la capacitación de los diferentes actores, la apropiación de los mismos, la construcción del documento con expertos en prospectiva y después que se entregue el documento se creará un observatorio para hacerle un seguimiento al compromiso adquirido de tanto el alcalde como gobernador para que sea una política pública.

El rector de la Uniquindío sostuvo que las 11 entidades generan aportes económicos donde nueve de ellas son de 50 millones y la alcaldía de Armenia y gobernación departamental de a 120 millones de pesos cada una.

Gremios

Finalmente, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada considera que es un tema muy importante porque se involucra una entidad internacional como la CEPAL que tiene amplia experiencia lo que fortalecerá esa cooperación.

En cuanto a los temas que se priorizará dijo que es lo que entrarán a evaluar, aunque por ahora enfatizó en que deben trabajar en los cambios que se proyectan a 2050, definir rumbo de desarrollo de la región y mejorar la inversión pública y privada.