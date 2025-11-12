737 viviendas serán construidas en Quindío mediante convenio entre gobernación y municipios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Fue dada a conocer la política pública para la construcción de vivienda nueva en el departamento. En primera instancia la gerente de la empresa Proyecta Lina Marcela Roldán informó que serán 637 viviendas de interés prioritario con un valor de 90 salarios mínimos y 100 de interés social con un valor de 130 salarios mínimos por lo que en total son 737 viviendas nuevas en el departamento.

Explicó que realizaron convenios interadministrativos que están firmados y legalizados en la plataforma Secop con todos los municipios.

Afirmó que estos a su vez aportaron las fichas catastrales y escrituras previamente aprobados por los concejos de cada municipio lo que finalmente permitió la entrega de los respectivos lotes.

Aseguró que los subsidios de vivienda del departamento están entre 30 a 40 millones de pesos y sin contar los de municipios puesto que deben esperar el valor comercial de los lotes.

Añadió que esperan salir de las consultorías, formular los proyectos y empezar ferias de comercialización para generar la orientación correspondiente a los ciudadanos.

Alcalde de Génova

De los 11 alcaldes invitados solo tres se hicieron presentes en el evento convocado por la gobernación departamental.

Uno de ellos es el alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua quien informó que son 52 soluciones de vivienda y la inversión es superior a los 2 mil millones de pesos que pone la gobernación departamental.

Aseveró que el municipio aporta los lotes como es el del parque principal y otro cercano al estadio municipal avaluados en 800 millones de pesos.

Señaló que meses atrás firmaron un convenio con Proyecta Quindío donde el municipio aportó 35 millones de pesos para realizar el estudio con el fin de recolectar una base de datos que fue de 800 personas.

Alcalde de Filandia

Asimismo, el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja exaltó la importancia del proyecto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Manifestó que la iniciativa liderada por la gobernación departamental va de la mano de los alcaldes que aportaron los lotes que en algunos casos llevaban mucho tiempo abandonados y que ahora tendrán una finalidad con objetivo social.

Resaltó que 60 personas vulnerables tendrán una vivienda digna y colorida como es el aspecto que más caracteriza al municipio.

Fue claro que actualmente están en el proceso de selección de los beneficiarios que deberán cumplir requisitos como es el de tener sisbén y un dinero ahorrado puesto que quedarán pagando unas cuotas por un crédito muy favorable.

Sostuvo que Filandia carece de vivienda de interés social y que las propiedades son costosas por eso todo el esfuerzo está encaminado en recuperar los lotes que han sido robados para entregarlos.

Alcalde de La Tebaida

Por último, el alcalde del municipio de La Tebaida Ricardo Celis agradeció al gobierno departamental por llevar a cabo el proyecto de vivienda.

Reconoció que fue más complejo el proceso para la localidad debido a que no tenían terreno, sin embargo, después de varios esfuerzos lograron un lote para construir 42 viviendas.

Dio a conocer que la articulación es que el municipio pone el terreno, la gobernación del departamento subsidia una parte y ya el beneficiario pone el resto. En cuanto a cómo será la selección para la comunidad beneficiada, dijo que por ahora están socializando el proyecto.

Vale anotar que serán más de 21 mil millones de pesos destinados para este proyecto de vivienda.

En Salento serán 74 casas bifamiliares, en Circasia 90 apartamentos, en Buenavista 41 casas uni y bifamiliares, en Córdoba 52 casas bifamiliares, en Pijao 36 apartamentos, en Montenegro 50 apartamentos y Quimbaya 60 apartamentos.