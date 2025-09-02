Anuncian inversión de $269.000 millones en obras viales y proyectos de intervención en Armenia

Armenia

En el sector de la avenida centenario al norte de la ciudad donde ya iniciaron las obras de rehabilitación vial, se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las intervenciones en diferentes sectores.

El alcalde de Armenia, James Padilla: “Hoy por fin muy contentos, complacidísimos de poderle mostrar a la comunidad, a los medios de comunicación que ya comenzamos en la ejecución de las obras que Armenia necesitaba. Lo que estaba plasmado dentro de este plan desarrollo 2024-2027 en el gobierno de James Padilla García, es así que hoy ya no estamos prometiendo, hoy ya estamos ejecutando”.

Añadió: “Agradeciendo inmensamente porque estas obras son posibles gracias a la aprobación, a la confianza que nos dio el Concejo Municipal para la consecución de los recursos, para poder comenzar a cumplirle a los armenios en estas obras tan importantes, tan necesarias para el desarrollo y la evolución de nuestra Armenia”.

Play/Pause Alcalde de Armenia 01:03 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La secretaria de Infraestructura de la capital quindiana, Claudia Arenas se mostró complacida por el proceso que están desarrollando para la ejecución de los diferentes proyectos viales, de mantenimiento a estructuras y de alumbrado público.

Enfatizó que la priorización para la intervención no es un criterio de la alcaldía o de ella como funcionaria pública sino al estudio de movilidad que se realizó con la Universidad del Quindío que definieron el plan con base a las vías de mayor tránsito en la ciudad.

Intercambiador vial en el sector de Bomberos

Inicialmente la secretaria se refirió a una de las obras más importantes y esperadas por la comunidad que es el intercambiador de la carrera 19 con calle 2 norte en el sector del coliseo del Café.

Señaló que intervendrán 400 metros lineales y la inversión es de 45 mil millones de pesos donde actualmente están agotando la etapa de pre construcción que está dentro de los dos años.

Explicó que en esta etapa el contratista está adelantando el plan de manejo de tráfico que considera es el reto más grande que tienen como administración y entregó un parte de tranquilidad en cuanto a que habrá cierres parciales en lo que resta del año.

Sostuvo que la próxima semana iniciarán reubicación de redes y dos semanas siguientes estará la piloteadora para empezar a realizar las perforaciones.

Mantenimiento antigua estación del Ferrocarril

También destacó que estarán llevando a cabo un mantenimiento en la antigua estación del ferrocarril de la ciudad.

Aseguró que el presupuesto destinado es de 884 millones de pesos que corresponde a la intervención en los edificios principales teniendo en cuenta que colapsó una cubierta en uno de ellos.

Dio a conocer que este proyecto ya se encuentra en página a la par que establecen mesas de trabajo con el ministerio de Cultura con el fin de subsanar las dificultades jurídicas que impiden realizar obras allí.

Alumbrado público

Asimismo, la funcionaria se refirió a la modernización y expansión del alumbrado público donde dijo que serán instaladas 1.700 luminarias.

Fue clara que en ese proceso están incluidas todas las peticiones de la comunidad desde el año 2017 hasta el 2024 y resaltó que el alumbrado público se paga por el servicio que se disfruta en la ciudad. Destacó que la cobertura será del 100% de las necesidades en el área urbana y ahorro de hasta un 48% del consumo de energía.

Añadió que la inversión es de 50 mil millones de pesos donde habrá un impacto ambiental por la disminución de la huella de carbono.

Además, la alcaldía invertirá 772 millones de pesos en puentes peatonales y vehiculares, como el de Villa Liliana, La Miranda y Miraflores.