Mininterior viabilizó proyecto para cámaras de seguridad en el Quindío

Armenia

Con el fin de garantizar el orden público en el departamento, el secretario del Interior Jaime Andrés Pérez manifestó que establecieron una adición para fortalecer las cámaras de seguridad en los diferentes municipios del Quindío.

Recordó que realizaron una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para las cámaras de seguridad y ahora contarán con 120 añadidas a las 86 proyectadas inicialmente.

“Recuerde que realizamos 3600 millones de pesos en inversión para cámaras de seguridad, para 86 cámaras de seguridad. Ahora acabamos de hacer una adición para completar 120 cámaras en el departamento del Quindío. Es una inversión supremamente importante", informó.

Fue enfático en señalar que también tendrán una inversión de 220 millones de pesos en convenio con la empresa de energía del Quindío, Edeq para contar con 90 cámaras de seguridad privadas con inteligencia artificial para las 10 comunas de la ciudad.

Agregó: “También vamos a invertir en Armenia. Una inversión de 220 millones de pesos en un convenio solidario con la EDEQ para tener alrededor de 90 cámaras de seguridad privadas con inteligencia artificial que podrán ayudar las 10 comunas. Es decir, que es la primera fase que hace el gobierno departamental y es una directriz que dio el señor gobernador, teniendo en cuenta que no se pudieron hacer las inversiones pertinentes en Armenia".

Proyecto ante Mininterior

Asimismo, dijo que el gobernador logró ante el ministerio del Interior un proyecto superior a los 13 mil millones de pesos en cámaras de seguridad que tendrán identificación de placas y reconocimiento facial todo lo que apunta es a garantizar la seguridad en el departamento.

“Además, quiero contarle a todos los quindianos que el señor gobernador estuvo en el Ministerio del Interior y fue viabilizado un proyecto por 13.300 millones de pesos en cámaras de seguridad para el departamento del Quindío, cámaras de seguridad que van a tener identificación de placas, reconocimientos faciales y que estarán ubicadas en puntos estratégicos en cada municipio. Puntos estratégicos como salidas e ingresos a cada municipio", manifestó.

Añadió que próximamente tendrán disponibles 12 camionetas para la Policía Nacional con el objetivo del buen desarrollo de sus funciones y misionalidad en el departamento.