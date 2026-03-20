Centro Democrático y Cambio Radical le responden a Abelardo tras críticas a partidos tradicionales

A propósito de los cuestionamientos del candidato presidencial Abelardo De La Espriella a las alianzas que ha hecho Paloma Valencia con políticos tradicionales y del “santismo”, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció.

En principio, dijo que las campañas políticas se tienen que hacer con los ciudadanos y que no se deberían enfocar en los apoyos de determinados partidos porque considera que “eso fatiga a la ciudadanía”.

“Hacen parte de la dinámica política los cuestionamientos o señalamientos del apoyo de una u otra persona; eso no es lo importante. Lo importante es cómo vamos a resolver los problemas de los ciudadanos porque, de lo contrario, nos quedamos en la discusión política", explicó.

Y agregó que a los ciudadanos de a pie poco les interesan esas discusiones.

“Aquí lo importante es cómo vamos a recuperar el sistema de salud, cómo vamos a recuperar la seguridad de Colombia, qué alternativa les vamos a dar a esos más de dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante”, recalcó.

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En cuanto a estas declaraciones, Vallejo respondió que no hay que desconcentrarse, ya que, según él, “el enemigo y la amenaza de Colombia es el neocomunismo que ha propuesto el gobierno, basado en el odio de todos”.

“El problema aquí es que a quien hay que derrotar es al heredero de las Farc, es a quien ha entregado el país, a través de la ‘Paz Total’, a la criminalidad”, reiteró.

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En conclusión, dijo que no se va a desconcentrar en los ataques de los seguidores de una u otra campaña.

“Aquí les damos una bienvenida, en esta campaña, a todos los colombianos que quieran un país mejor para los niños, para los jóvenes. Yo no me desconcentro en ataques personales, en ataques que a veces lo único que generan son heridas”, agregó.

¿Qué dice Cambio Radical sobre el rechazo de Abelardo De La Espriella?

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, resaltó que su colectividad no se siente aludida cuando el abogado De La Espriella cuestiona a los partidos tradicionales que han apoyado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Cambio Radical, como fue el Centro Democrático también, fueron los únicos partidos verdaderamente opositores que, desde el primer momento, denunciaron ante a opinión pública y ante todo el mundo los desafueros de este gobierno. Entonces, nosotros nunca hemos hecho parte de este proyecto de izquierda“, aseguró.

Y, en la misma línea de Vallejo, coincidió en que los colombianos se están muriendo porque no reciben medicamento y se exponen a que los maten por un celular, por lo que hizo un llamado a enfocar la atención en estos temas.

“Varios candidatos de Cambio Radical, en su campaña al Congreso, manifestaron su simpatía por el doctor Abelardo. Algunos de ellos hoy son parlamentarios porque fueron electos. Nunca fueron rechazados en esa campaña. O sea, hay gente cercana a esa campaña que siempre nos ha hecho indicaciones para hacer parte de ella", explicó.

Sin embargo, mencionó que el partido se reunió esta semana y decidió tomarse unos días para consultar a sus estructuras regionales y a sus líderes locales cuál es la alternativa presidencial que más les gusta.

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“La alternativa que más los satisface, que más los tranquiliza en este momento de crisis, y esa será la decisión a tomar de cara a la gente”, indicó.

También ratificó que el partido tiene dos alternativas: Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, y que la militancia hará lo que esté a su alcance para apoyar a la derecha y pasar a la segunda vuelta.

“El partido decidió seguir unido, no optar por la libertad para que cada uno escoja por qué apoyar, el partido va a tomar una decisión, la va a tomar los primeros días de abril y, repito, será una decisión pensando en cuál es la mejor opción para los colombianos, no para nosotros, no para el candidato, no para el senador, para el país”, señaló.

¿Cómo está la salud de Germán Vargas Lleras?

Finalmente, Córdoba confirmó que el líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, “tuvo una pequeña crisis” y fue hospitalizado, pero que ya está recuperándose.

“Dijo el doctor Enrique Vargas Lleras que, muy seguramente, pronto nos acompañará en las reuniones y próximamente el país volverá a leer sus columnas”, aseveró.

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