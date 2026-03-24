Diplomáticos venezolanos viajarán a Estados Unidos para retomar relaciones bilaterales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”, indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Eliminar las sanciones

En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela.

“Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó la presidenta encargada.

Vuelve la relación mientras Maduro espera juicio

El pasado 5 de marzo, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el Gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas.

La audiencia de juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.

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Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Vínculo energético

Rodríguez aseguró que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, que se encuentra en la fase de segunda discusión y que podría abrir la inversión privada y extranjera.

En una reunión con inversionistas, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a “estándares y protocolos internacionales” de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.

La presidenta encargada aseguró que es un “buen momento” para invertir en Venezuela y prometió a los inversionistas garantías y seguridad jurídica y política, así como “estabilidad y tranquilidad” para que sus inversiones “puedan desarrollarse ampliamente”.

La semana pasada, el Parlamento aplazó la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de la ley de minas. Está previsto que los diputados continúen la discusión hoy.

Cambiando la ley de Chávez

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El pasado 9 de marzo, el Legislativo aprobó en primera discusión el proyecto de ley, días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están “deseosas” de operar en Venezuela.

Tras su visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.