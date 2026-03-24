‘Zarco Aldinever’ está vivo y podría ubicarse en la frontera con Venezuela, dice Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el ‘Zarco Aldinever’, la persona que habría ordenado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, está vivo.

Cabe recordar que en 2025, la Segunda Marquetalia y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habían confirmado su muerte en medio de operaciones militares.

Según lo informado en este entonces, habría sido asesinado por el ELN en territorio venezolano en medio de una disputa por el narcotráfico.

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