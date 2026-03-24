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24 mar 2026 Actualizado 16:36

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Justicia

‘Zarco Aldinever’ está vivo y podría ubicarse en la frontera con Venezuela, dice Fiscalía

Cabe recordar que la Segunda Marquetalia había afirmado que el ‘Zarco Aldinever’ había muerto

Alias ‘Zarco Aldinever’. Cortesía.

Alias ‘Zarco Aldinever’. Cortesía.

J. Rocio@JennyAngaritaG

D. Puerto

Noticia en desarrollo...

La Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el ‘Zarco Aldinever’, la persona que habría ordenado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, está vivo.

Cabe recordar que en 2025, la Segunda Marquetalia y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habían confirmado su muerte en medio de operaciones militares.

Según lo informado en este entonces, habría sido asesinado por el ELN en territorio venezolano en medio de una disputa por el narcotráfico.

Otras noticias: Fiscalía ordenó captura inmediata de miembros de Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe

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