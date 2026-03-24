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24 mar 2026 Actualizado 12:17

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Condiciones políticas en Venezuela generan esperanza para inversionistas en la frontera

Desde la Camcomercio se brinda apoyo y orientación a los interesados

Sergio Castillo, presidente Cámara de Comercio Cúcuta

Sergio Castillo, presidente Cámara de Comercio Cúcuta

Cúcuta

La intervención del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela ha generado expectativas en la zona de frontera, especialmente de inversionistas que están mirando el país vecino.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta Sergio Castillo dijo a Caracol Radio que “vemos el interés que ha despertado la situación, y han llegado inversionistas a tocar puertas por la proximidad de la región con territorio venezolano y además las inquietudes por hacer negocios”.

Explicó que “en ese sentido, hemos vinculado a todo el equipo, para brindar todo el portafolio que hemos generado desde la cámara a través de diferentes planes que tienden a promover la inversión en la región”.

Manifestó que empresarios extranjeros son los más interesados en indagar y buscar oportunidades comerciales que les permita tener como sede la ciudad de Cúcuta y cruzare la frontera.

“Hoy la ciudad resulta competitiva y hay garantías para abrirlas puertas a quienes quieran llegar a realizar actividades comerciales teniendo como referencia esta zona limítrofe” dijo el director de la Cámara de Comercio Sergio Castillo.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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