Oposición venezolana destaca cambios en la cúpula militar de Venezuela

Cúcuta

La oposición venezolana en Estado Táchira destacó los cambios que empezó aplicar el gobierno venezolano en la cúpula de las fuerzas militares, que comenzó con el cambio del ministro de la defensa Vladimir Padrino.

El diputado Juan Carlos Palencia dijo a Caracol Radio que “desde Venezuela y los factores democráticos que hemos ejercido una oposición férrea recibimos con beneplácito el cambio del ministro de defensa Vladimir Padrino”.

“Cuando una persona permanece mucho tiempo en el poder se corrompe, decía Simón Bolívar. Así lo vemos, destacamos este gran cambio y esperamos muchos más” dijo el dirigente..

Y advirtió que “deben de alguna u otra manera todas aquellas personas que tuvieron encargos como padrino López que se encuentran denunciadas en Tribunales Internacionales sobre presuntas violaciones de derechos humanos deben ser retirados de sus cargos.Esto para que haya una investigación clara y transparente y se determine si hay responsabilidad y abuso de poder”.

“Padrino López se enquistó en este cargo y dejo muchos frustrados dentro de las fuerzas armadas y dentro de lo que es la rosca que se había instaurado en el seno de las Fuerzas Armadas que eran los aliados de Nicolas Maduro están saliendo de los cargos estratégicos” precisó el diputado..