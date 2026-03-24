Cundinamarca redujo las muertes en siniestros viales un 2,7% entre 2024-2025: Gobernación

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que el departamento ha trabajado fuertemente para reducir las muertes en siniestros viales, por lo que destacó que el territorio tenga una de las cifras más altas en disminución de accidentes de tránsito: 2,7%.

“Cundinamarca no solo es el departamento de país que más reducción en accidentalidad vial muestra, sino que en el comparativo de los primeros meses del año 2026 también aparecemos como el departamento de mayor reducción en materia de siniestralidad vial”, señaló Rey.

Mientras tanto, en el país se presentó un aumento en esta problemática del 5,2%.

Autopista sur, el talón de Aquiles de la movilidad de Cundinamarca

Tras este fin de semana festivo de San José, la operación retorno en el corredor de la Autopista Sur fue más caótica de lo acostumbrado debido a las obras de TransMilenio y a manifestaciones que se presentaron en horas de la tarde.

“Según lo expresado por la Alcaldía Municipal de Soacha ya tienen un plan de intervención, de apoyo y manejo con esa comunidad perteneciente a conjuntos residenciales que manifiestan incumpliéndose en postventa a la firma constructora”, aseguró el gobernador.

Por más de 4 horas se presentaron bloqueos en la Autopista Sur a la altura de Soacha que colapsaron la movilidad. De acuerdo con el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez, solo fue hacia las 12 de la noche que se pudo normalizar el tránsito en ese sector.