Aranceles de Ecuador afectarían al sector floricultor, según el gobernador de Cundinamarca

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que impondrá un arancel de 30% a las importaciones de Colombia ante lo que considera falta de cooperación en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera.

Según dijo el jefe de Estado, su país ha hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales, pero no ve reciprocidad.

Lea también: Lista de productos colombianos afectados tras imposición de aranceles del 30% por parte de Ecuador

“Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero“, fue lo que aseguró el jefe de Estado a través de su cuenta en X.

Esta medida, según confirmó el presidente Noboa, se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar entre los dos países el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, “con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Aranceles de Ecuador afectarían al sector floricultor

En medio de este anuncio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que esta decisión tendrá consecuencias para varios comerciantes. En ese sentido, indicó que el sector de la floricultura saldrá afectado, al igual que los productos agropecuarios.

“Cualquier arancel, cualquier cambio en la balanza de transacciones entre Colombia y países, bien sea latinoamericanos, norteamericanos o europeos, es un grave perjuicio para, todavía, una economía basada en productos básicos, en productos frescos, en productos sin transformar, como es nuestra realidad económica nacional”, dijo el gobernador.

Asimismo, afirmó que cualquier cambio es dramático para los comerciantes del país. “Es perder empleos, perder oportunidades, perder inversión, sin duda es un gran llamado de atención para redefinir las reglas en cuanto a estructura comercial del país hacia el mundo”, aseveró.