Tres accidentes de tránsito en menos de 10 horas en Cartagena

Una racha de accidentes empañó la tranquilidad de la capital de Bolívar durante las últimas horas. En tres puntos estratégicos de la ciudad, la imprudencia y el irrespeto a las normas de tránsito dejaron como saldo tres personas heridas y un fuerte impacto en la movilidad.

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Relato de una jornada accidentada

El primer incidente se registró en el barrio El Socorro, cerca de la Biblioteca Distrital. Allí, una vendedora de frutas que empujaba su carreta fue arrollada por un vehículo particular de color rojo. La mujer fue auxiliada por una ambulancia y trasladada a un centro asistencial; sin embargo, su estado de salud actual es reservado.

En la madrugada de este sábado, el caos se trasladó a la Bomba del Gallo. Un bus articulado de Transcaribe y un taxi colisionaron violentamente. Mientras las autoridades investigan si el taxista invadió el carril exclusivo o si el bus realizó una maniobra indebida, el reporte oficial confirma que el conductor del vehículo de servicio público y un vendedor ambulante resultaron heridos en el choque.

Finalmente, en la zona industrial de Mamonal, dos tractomulas protagonizaron un fuerte impacto que mantuvo la vía obstruida por varios minutos. Uno de los conductores de carga pesada sufrió lesiones y recibió atención médica en el lugar.

Alarma por cifras de mortalidad

José Ricaurte, director del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT), manifestó su preocupación ante el panorama de seguridad vial. Según el funcionario, en lo que va del 2026 ya son 29 las personas fallecidas en siniestros viales en Cartagena.

Ricaurte enfatizó que las motocicletas y los vehículos de servicio público siguen siendo los actores viales más involucrados en estos hechos lamentables. El director del DATT hizo un llamado urgente a la “autoprotección”, pidiendo a los ciudadanos respetar las señales de tránsito y, sobre todo, evitar conducir bajo el efecto de alcohol o sustancias alucinógenas.