Definido el trazado del cable aéreo de Soacha: tendrá tres estaciones y una extensión de 3,82 km

Uno de los proyectos más importantes para Cundinamarca es el del Cable Aéreo de Soacha, que promete mejorar la movilidad del municipio. Ante la relevancia de esta obra, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sostuvieron una reunión técnica para revisar los estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Este cable conectará la Ciudadela Sucre (comuna 4) con la estación Terreros de la Autopista Sur, integrándose al sistema de transporte masivo de TransMilenio. El proyecto establece un trazado de 3,82 kilómetros y la construcción de tres estaciones que estarán ubicadas de la siguiente manera:

Estación 1: Autopista Sur, en proximidad a la estación Terreros.

Estación 2: Barrio El Paraíso de Corinto (Altos de Cazucá).

Estación 3: Barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre.

Cada cabina tendrá la posibilidad de transportar a 10 pasajeros y se calcula que 2.600 pasajeros utilizarán el cable en hora pico. Habrá una flota estimada de 50 cabinas en fase I y hasta 120 en fase II. Este proyecto permitirá reducir los tiempos de desplazamiento de 40 a 16 minutos aproximadamente.

“Las comunas directamente beneficiadas concentran más de 240.000 habitantes, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto para cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida en sectores históricamente aislados”, explica la Gobernación de Cundinamarca.

Aunque ya está definido el trazado, el proyecto tendrá que avanzar posteriormente por las fases de estructuración final, licitación, preconstrucción, cierre financiero, construcción, marcha blanca y operación y mantenimiento. En ese sentido, el gobernador de Cundinamarca resaltó que la articulación con el Gobierno Nacional es determinante para definir la ruta de cofinanciación.

“Estamos avanzando con rigor técnico para estructurar un proyecto sólido, financieramente sostenible y jurídicamente viable. La decisión sobre su integración a un sistema de transporte permitirá definir el esquema de cofinanciación nacional y garantizar que esta obra se materialice en beneficio de las comunidades de Soacha”, afirmó Rey.