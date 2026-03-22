Recapturan a alias ‘El Caleño’, fugado en octubre de 2025. El vehículo en el que huía se volcó

Pereira

Una intensa persecución policial que se extendió por varios municipios culminó con la captura de tres personas, entre ellas Jefferson Vidal, alias ‘El Caleño’, señalado como uno de los principales dinamizadores de hurtos en la región.

Los hechos se registraron en la vía que conecta Dosquebradas con Santa Rosa de Cabal, donde el vehículo en el que huían los sospechosos perdió el control y terminó volcado en el sector de La Postrera, situación que permitió a las autoridades lograr su detención.

Según el reporte oficial, la persecución se activó tras una alerta por robos frustrados en distintos puntos del área metropolitana, lo que llevó a la Policía a desplegar un operativo que se extendió incluso hacia jurisdicción de Chinchiná.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo habrían disparado contra las autoridades. Pese a esto, no se reportaron personas con lesiones de gravedad tras el accidente.

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¿Quién es ‘El Caleño’?

Jefferson Vidal Cabezas de 34 años de edad y conocido con el alias de ‘El Caleño’, era objetivo de las autoridades tras haberse fugado en el mes de octubre del año pasado de una estación de Policía en Risaralda donde permanecía recluido.

Las investigaciones indican que este hombre contaba con una trayectoria delictiva de más de una década, con al menos 12 procesos judiciales relacionados con delitos como hurto agravado, tráfico de armas, robo de motocicletas y amenazas.

Además, sería uno de los principales coordinadores de una estructura delincuencial, encargada de planificar robos en distintos municipios de Risaralda, aprovechando la movilidad en corredores viales.

Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización de los capturados, mientras continúan las indagaciones para establecer la posible participación de otras personas en esta red delictiva.

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