“Queremos conquistar a Colombia con nuestra música”: Amos de la Sierra, artistas mexicanos

Amos de la Sierra es una agrupación mexicana fundada en 2007 por Enrique Soto, originario de Benito Juárez, Nazas, Durango, el grupo inició su trayectoria en Estados Unidos tras el proceso migratorio de su director.

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Desde entonces han desarrollado una carrera activa en México, Centroamérica y la Unión Americana, con varios álbumes publicados y reconocimientos en la música regional mexicana.

En entrevista con Caracol Radio, la agrupación presentó su más reciente sencillo “Me Voy Pal Otro Lado”, una canción que aborda la migración y los vínculos afectivos que se ponen a prueba cuando se deja el país de origen. El lanzamiento marca un momento clave dentro de su plan de internacionalización para 2026.

“Esta canción la sacamos ya que ahorita está muy fuerte el tema de la migración, es como una manifestación para todos los inmigrantes que están pasando por este momento”, dijo Manuel Soto, integrante de Amos de la Sierra.

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El tema fue compuesto por Alfonso Villagómez Garza y grabado en el estudio de la agrupación en Denver, Colorado, bajo la ingeniería de Héctor Daniel Cuevas. La canción mantiene la base instrumental del grupo con saxofón, tuba y charcheta, con proceso de grabación orgánico y músicos en vivo. La segunda voz principal está a cargo de Alberto Olivas.

“Me Voy Pal Otro Lado” se presenta como un lanzamiento estratégico dentro de una gira promocional continua por Centroamérica, México y Estados Unidos. Para 2026, la agrupación trabaja en su próximo álbum de estudio y proyecta su primera visita a Colombia, con el objetivo de abrir mercado en el país y regresar con presentaciones en vivo de formato completo.

Regional mexicano:

En Colombia, hoy en día, el género regional mexicano es uno de los más escuchados, de ahí la importancia y la razón por la que Amos de la Sierra quiere venir al país. Con respecto a este género aseguró que lo que los caracteriza a ellos como banda es el uso del saxofón y el acordeón.

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Primera vez en Colombia:

“Esperamos que donde nos vayamos a presentar esté muy lleno, sabemos que la respuesta de los colombianos será fantástica”, dijo el artista a Caracol Radio.

Amos de la Sierra estuvo en Colombia dando a conocer su música, en los próximos días estarán revelando, por medio de sus redes sociales, las fechas y lugares donde se estarán presentando en el país.

Escuche en vivo CARACOL RADIO: