Shakira anuncia histórica residencia en Madrid con su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”

Shakira, ha anunciado su regreso a Europa con una histórica residencia de tres noches en Madrid como parte de su gira récord Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los conciertos se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira, un recinto temporal construido especialmente para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

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El Estadio Shakira, diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), ofrecerá una experiencia inmersiva con visibilidad total, acústica de última generación y servicios premium.

Este formato de residencia artística, utilizado previamente por Adele en Alemania, se introduce por primera vez en España y transformará el recinto en un destino cultural paralelo dentro de Madrid.

Bajo el concepto Es Latina, Shakira curará una amplia programación que incluirá conciertos, exposiciones, talleres, cine, gastronomía y literatura, celebrando las raíces culturales compartidas y posicionando a Madrid como un escenario global para voces diversas.

La residencia será más que un espectáculo: será una ciudad cultural efímera que unirá música, arte y comunidad durante tres noches históricas.

El anuncio llega tras un momento extraordinario en la carrera de Shakira. El pasado 1 de marzo, la artista reunió a 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México en un concierto gratuito, la mayor multitud registrada en la plaza según las autoridades.

Este hito se produjo apenas días después de completar una serie récord de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde vendió más de 800.000 entradas, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

Antes de su residencia en Madrid, Shakira continuará con la expansión internacional de su gira, incluyendo una actuación en Brasil el 2 de mayo como artista principal del esperado concierto Todo Mundo No Rio en la icónica playa de Copacabana Beach en Río de Janeiro.

Con estos logros, Shakira reafirma su capacidad de reinventarse y de llevar su música a nuevas dimensiones culturales, consolidando su legado como una artista que trasciende fronteras y géneros.