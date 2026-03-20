Greeicy abre el 2026 con ‘Mantis’, un canto a la esperanza junto a Cultura Profética

Greeicy, artista multiplatino y nominada al Latin GRAMMY, inicia el 2026 con el lanzamiento de su primer tema del año: “Mantis”, una colaboración con la icónica agrupación puertorriqueña Cultura Profética.

Este sencillo, que marca su segunda unión tras “Te Creí” (2022), se convierte en una apuesta sonora profundamente reflexiva, anclada en el reggae y en la búsqueda de conexión espiritual.

Compuesta por Greeicy, Branbel y Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, “Mantis” invita a reconocer la llama de la vida y el poder de transformación que habita en cada ser humano. La canción transmite un mensaje de confianza en medio de las adversidades, recordando que la espera y la paciencia son claves para alcanzar la tranquilidad.

La producción estuvo a cargo de LA NUBE, quienes junto a Greeicy construyeron un universo sonoro donde la voz de la cantante se funde con reverbs atmosféricos, elevando el misticismo del tema. El reggae, sello característico de Cultura Profética, se convierte en el vehículo perfecto para esta reflexión musical.

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La cantante describe la pieza como un recordatorio de la candela interior que impulsa sueños y metas: “Habla de esa lucecita que está dentro de vos y que se prende, lo que enciende tu llama de vida, lo que te motiva”. Tras mantenerla guardada por dos meses, Greeicy decidió rescatarla y compartir un extracto en Instagram en octubre de 2025, lo que despertó la atención de Willy Rodríguez y dio paso a la colaboración.

Greeicy Rendón. Ampliar Greeicy Rendón. Cerrar

Además, Greeicy atraviesa un momento de gran reconocimiento: es una de las artistas con más nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026, destacando en categorías como Mejor Canción Urbana, Mejor Video y Mejor Artista Pop Femenina. A esto se suma su reciente aparición en la portada de Marie Claire Colombia, donde fue destacada como una figura que amplía la conversación sobre la libertad creativa y la sororidad.

Con “Mantis”, Greeicy y Cultura Profética entregan un himno de confianza y transformación, reafirmando que la música puede ser un puente hacia la esperanza y la fuerza interior.