Romeo Santos y Prince Royce disparan al éxito con “Dardos”, el nuevo himno de la bachata global

El impacto de “Dardos”, la colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce, continúa creciendo a pasos agigantados y se consolida como uno de los mayores éxitos de la bachata en la actualidad.

La canción, incluida en el álbum Better Late Than Never, ha superado los 18 millones de visualizaciones en YouTube y acumula más de 112 millones de reproducciones en Spotify, cifras que reflejan su poder de convocatoria y la afinidad inmediata con el público.

La esencia romántica del tema y la química innegable entre ambos intérpretes han convertido a “Dardos” en la favorita de los oyentes dentro del álbum. Con un sonido fresco pero fiel a las raíces del género, Romeo y Royce logran capturar la evolución de la bachata, reafirmando su vigencia y capacidad de reinventarse.

El lanzamiento del video oficial intensificó aún más el fenómeno, generando conversación en redes sociales y consolidando el tema como un verdadero himno contemporáneo. Sin embargo, más allá de los números, “Dardos” representa un momento simbólico en la carrera de ambos artistas, pues detrás de esta colaboración existe una historia que hoy cobra un nuevo significado.

Años atrás, cuando Prince Royce era apenas un adolescente, vivió un encuentro inesperado con Romeo Santos en una fiesta familiar, en plena era dorada de Aventura. Romeo ya era una figura consolidada, mientras Royce apenas comenzaba a soñar con un camino en la música.

“Aventura estaba reventando en esa época. Yo estaba en el cuarto jugando PlayStation. Oigo el revolú, tanta gente afuera. Salgo y me tomo una foto con él”, recuerda Royce sobre ese primer encuentro, inmortalizado en una imagen que hoy es considerada icónica por los fans.

El éxito de la canción ha sido tan contundente que ambos artistas ya confirmaron su próxima gira por Latinoamérica, aunque aún se mantiene la expectativa por el anuncio oficial de una fecha en Colombia, uno de los mercados donde gozan de un sólido respaldo y una base de seguidores fieles.

Con cifras contundentes, una historia que emociona y una canción que lidera la conversación, “Dardos” no solo es un hit: es el reflejo de un legado que sigue evolucionando, reafirmando que la bachata continúa siendo un género capaz de reinventarse y conquistar nuevas audiencias.