Maluma celebra el arte colombiano con “Botero”, su explosiva colaboración junto a Arcángel y NTG

Maluma continúa marcando el pulso de la música latina con el estreno de “Botero”, su más reciente sencillo en colaboración con Arcángel y NTG.

La canción, que mezcla rap y hip hop, se convierte en una potente declaración artística inspirada en el legado del maestro y pintor colombiano Fernando Botero, reconocido mundialmente por su estilo único y su aporte a la identidad cultural del país.

El lanzamiento llega en un momento de gran protagonismo para Maluma, quien recientemente brilló en Premios Lo Nuestro, donde resultó ganador y protagonizó uno de los instantes más memorables de la noche.

Con “Botero”, el artista paisa reafirma su compromiso con la cultura colombiana, llevando su música más allá de lo comercial y conectándola con símbolos de identidad nacional.

La unión con Arcángel y NTG aporta fuerza y frescura al tema, consolidando una colaboración que mezcla estilos y generaciones dentro del panorama urbano.

La canción no solo destaca por su energía, sino también por su trasfondo conceptual: un homenaje a la obra de Botero, que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un referente del arte latinoamericano.

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Este sencillo se suma a una serie de lanzamientos que han mostrado la versatilidad de Maluma en los últimos meses. Entre ellos, “1+1” junto a Kany García, un tema que evidenció su faceta más sensible y romántica, y “Con El Corazón”, un emotivo tributo póstumo al recordado intérprete colombiano Yeison Jiménez, grabado en Medellín. Ambos proyectos anticiparon la llegada de un nuevo álbum, del cual “Botero” se perfila como una pieza clave.

La propuesta artística de Maluma en “Botero” refleja su interés por conectar la música con otras expresiones culturales, reafirmando que su carrera está en constante evolución.

Con esta apuesta, Maluma demuestra que su visión artística va más allá de los escenarios internacionales: se trata de un proyecto que honra la identidad colombiana y que, al mismo tiempo, abre espacio para la innovación dentro del género urbano. La colaboración con Arcángel y NTG refuerza la idea de que la música puede ser un puente entre culturas, estilos y generaciones.

En definitiva, “Botero” es más que un sencillo: es un manifiesto cultural que celebra el arte, la identidad y la fuerza creativa de Colombia, consolidando a Maluma como uno de los artistas más influyentes de la música latina actual.