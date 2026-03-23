Petro revive teoría del entrampamiento a Márquez y Santrich por agentes de DEA y exfiscal Martínez

En medio de la polémica desatada por la confesión de alias ‘El Viejo’, quien señaló a las disidencias de la Segunda Marquetalia como responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro reapareció en su cuenta de X con una extensa declaración en la que se refirió a la “teoría del entrampamiento” contra Iván Márquez y Jesús Santrich, que llevó a que volvieran a las armas y fundaron ese nuevo grupo armado ilegal.

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Según el mandatario, “la Segunda Marquetalia nace del entrampamiento al proceso de paz” impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Petro aseguró que se trató de una “idea maquiavélica” del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que buscaba “volver a coger presos a los que habían firmado la paz y extraditarlos mediante una operación de falsa bandera”, en la que, según dijo, participaron agentes de la DEA.

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En su relato, el jefe de Estado sostuvo que las grabaciones que comprometieron a Jesús Santrich fueron manipuladas, pues “creía que hablaba de una edición de 5.000 ejemplares de su libro de poemas, pero los agentes de la DEA las hacían pasar como 5 kilos de cocaína”. Añadió que tanto Santrich como Iván Márquez “eran ignorantes de la trampa” y que incluso familiares cercanos habrían actuado como informantes pagos de esa agencia.

Petro también afirmó que la operación incluyó la utilización de terceros para concretar un supuesto montaje judicial. “Concertaron una cita con Santrich en un hotel al que nunca llegó; allí llegó la Fiscalía y capturó a un intermediario con 5 kilos y dijeron que eran para Santrich. El infundio del fiscal general buscaba poner preso y extraditar a Santrich con una trampa”, escribió el mandatario.

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El presidente aseguró que expuso estas supuestas irregularidades en un debate en el Senado, donde, según dijo, presentó grabaciones que evidenciarían “una articulación de agentes de la DEA y el fiscal Néstor Humberto Martínez” para “entrampar la paz de Colombia”. A su juicio, este episodio fue el detonante para la creación de la Segunda Marquetalia, aunque cuestionó duramente la decisión de sus líderes de retomar las armas: “la baja calidad ética (…) respondiendo a la trampa con su reingreso a la lucha armada fue un acto de estupidez suprema”.

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Al cierre, Petro vinculó esta tesis con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, al señalar que “si se quiere ir por el hilo conductor (…) se llega al entrampamiento de la paz”. El mandatario advirtió que podría existir una nueva conspiración en curso y pidió a la justicia de Estados Unidos esclarecer lo que calificó como un plan que “fue contra la paz de Colombia y que ahora quieren que sea” contra su proyecto político.